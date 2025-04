​ABŞ senatorundan Trampa sərt etiraz

ABŞ senatoru Bernie Sanders Prezident Donald Trampın ölkələrə tətbiq etdiyi rüsumlara reaksiya verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Sanders, bəzi ölkələrə və məhsullara tariflərin tətbiqinin məntiqli və faydalı olduğunu irəli sürüb. Lakin o, bütün ölkələrə eyni siyasət yürütməyin doğru olmadığını ifadə edib. Trampın tarif siyasətinin daha yüksək xərclərə səbəb olacağını ifadə edən Sanders, bu vəziyyətin işçi sinfinə zərər verəcəyini bəyan edib.

Trampın demokratiyaya təhdid yaratdığını deyən Sanders, "Dünyanın demək olar ki, hər bir ölkəsinə özbaşına tariflər tətbiq etmək, hətta onları lazımınca əsaslandıra bilməmək, tamamilə əks nəticə verir. Hamımız yeni kralımız Prezident Trampa boyun əyəcəyik? Düşünmürəm ki, belə bir cəmiyyət olmaq istəyirik” - deyə qeyd edib.

