ABŞ Çinlə ticarət sazişi bağlamaq istəyir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Amerika lideri Donald Tramp bildirib.

“Görək Çinlə işlər necə gedir. Biz razılaşmaq istərdik. Əminəm ki, biz əla anlaşacağıq. Mən Çin Xalq Respublikasının Sədri Si Cinpinə böyük hörmətlə yanaşıram”, - deyə o qeyd edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.