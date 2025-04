Şəki şəhər kimya-biologiya təmayüllü liseyin 11-ci sinif şagirdi İsmayılov Məhəmməd Bahadır oğlu DİM-in 02.03.25-ci il tarixində keçirdiyi Buraxılış imtahanlarında maksimum nəticəni göstərərək 300 bal toplayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Məhəmməd heç bir fəndən xüsusi olaraq hazırlığa (repetitor hazırlığına) getməyib.

Məhəmməd eyni zamanda, 2025-ci ildə kimya fənnindən RFO-nun final mərhələsində iştirak hüququ qazanıb.

