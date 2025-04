Repetitor yanına getmək dövrü bitir? - AÇIQLAMA

“Son buraxılış imtahanlarında kifayət qədər abituriyentlərimiz maksimum bal, yəni 300 bal toplaya bildi. Bu, onların necə əzmkar, necə çalışqan olduğunun göstəricisidir. Ancaq mən düşünürəm ki, bu abituriyentlər ya kurslarda, ya da repetitor yanında mütləq şəkildə hazırlığa gediblər”.

Bunu təhsil eksperti Adil Vəliyev Metbuat.az-a açıqlamasında şagirdlərin nəticələrindən danışarkən bildirib.

Onun fikrincə, bəzi abituriyentlər öz nəticələrini daha da qabarıq şəkildə göstərmək üçün nə repetitor yanına, nə də hazırlıq kurslarına getmədiklərini deyirlər:

“Ancaq mən təcrübəmə əsasən deyə bilərəm ki, hazırlığa getməyən abituriyentlərin maksimum bal toplaması demək olar ki, sıfır səviyyəsindədir. İstənilən halda kitablarda olan mövzuları oxuyanda, tapşırıqları, testləri həll edəndə şagirdlərin göstəricisi maksimum bal ola bilməz. Çünki orada müəyyən tapşırıqlar və mövzulara mütləq şəkildə ətraflı izah lazımdır. Sözsüz ki, bu izahlar da müəllimlər tərəfindən məktəbdə verilən qısa vaxt ərzində şagirdlərə çatdırılmaya bilər. Sinifdə olan şagird sıxlığını da nəzərə alsaq, deyərdik ki, bu hələ ki, mümkün deyil”.

Təhsil eksperti Elçin Süleymanov da öz aşıqlamasında 300 bal toplayan abituriyentlərin coğrafiyasının çox geniş olduğunu vurğulayıb:

“Ucqar dağ kəndlərindən, region məktəblərindən kifayət qədər şagird bu nəticəyə nail olub. Bu, həmin məktəblərdə təhsilin keyfiyyətinin yüksək olduğunu göstərir və bu nəticələrin əksəriyyətinin repetitor yanına getmədən əldə edilməsi xüsusi qeyd olunmalı haldır. Bu, məktəb təhsilinin və məktəbə davamiyyətin nə qədər önəmli olduğunu bir daha təsdiqləyir. Eyni zamanda Dövlət İmtahan Mərkəzinin imtahan sistemində etdiyi müəyyən dəyişikliklər, xüsusilə açıq suallarının sayının artırılması və hər fəndə analitik düşüncə tələb edən sualların çoxalması məktəbin sistemdəki rolunu artırmağa başlayıb. Bu, müsbət tendensiyadır”.

Ekspert qeyd edib ki, hər il dövlət sifarişi ilə ayrılan yerlərin sayı artır:

“Artıq müəyyən bal toplayan, yəni orta nəticə göstərən abituriyent belə dövlət sifarişi əsasında təhsil almaq imkanı əldə edir. Əvvəllər repetitor yanına getməyin əsas səbəblərindən biri ciddi rəqabət mühitində bir balın belə böyük üstünlük yaratması və ailəyə maliyyə yükünü azaltması idi. Düşünürəm ki, repetitorluq tamamilə aradan qalxmasa da, onun kütləviliyi bu şəkildə azala bilər. Gələcəkdə məktəb təhsilinə verilən qiymət universitetə qəbul prosesində nəzərə alınarsa, buraxılış imtahanlarının nəticələri buna əsaslanaraq formalaşacaq. Bu baxımdan, son illərdəki nəticələr əvvəlki illərlə müqayisədə daha da ürəkaçandır”.

Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.