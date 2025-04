101 milyardı olan Qeyts övladlarına cuzi miras saxladı

“Microsoft”un keçmiş baş direktoru Bill Qeyts övladlarına qoyacağı sərvətin məbləğini açıqlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, 3 övladı olan Bill Qeyts həyat yoldaşından ayrılıb. “Forbes”in məlumatına görə, Bill Qeyts 101,2 milyard dollarlıq sərvətinə sahibdir. Bill Qeyts, “Övladlarım gözəl tərbiyə və təhsil aldılar, lakin onlar ümumi sərvətin 1 faizindən də azını aldılar, çünki bunun onlara heç bir xeyir verməyəcəyinə qərar verdim. Mən onlardan "Microsoft"u idarə etmələrini tələb etmirəm. Mən onlara öz uğurlarına və nailiyyətlərinə sahib olmaq şansı vermək istəyirəm” - deyə bildirib.

“New York Post”a görə, 101,2 milyard dolların 1 faizi 1 milyard dollardan çox olduğu üçün Qeytsin uşaqları az məbləğ əldə etməyəcək.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.