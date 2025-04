Bakı-Tbilisi qatarının bərpa tarixi ilə bağlı AÇIQLAMA

Bakı-Tbilisi-Bakı marşrutu üzrə sərnişin qatarlarının hərəkətinin bərpası ilə bağlı işlər davam edir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Gürcüstan Dəmir Yolları məlumat yayıb.

Bildirilib ki, hər iki ölkənin aidiyyəti qurumları arasında danışıqlar aparılır, texniki detallar dəqiqləşdirilir, yaxın günlərdə qatarların hərəkətinin bərpa tarixi açıqlanacaq.

Qeyd edək ki, bundan əvvəl Gürcüstan tərəfi Bakı və Tiflis arasında dəmir yolu vasitəsilə sərnişin daşımalarının mayın 1-dən bərpa olunacağını bildirmişdi.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.