Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Roma Papası Fransiskin vəfatı ilə bağlı başsağlığı verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Prezidenti sosial media hesabından paylaşım edib.

R.T.Ərdoğan Papanın ailəsinə, Vatikan dövlətinə və katolik dünyasına səbir diləyib.

