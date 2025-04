Türkiyə Kubokunun 1/4 final mərhələsi çərçivəsində "Beşiktaş" "Göztepe"ni qəbul edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, meydan sahibləri 30-cu dəqiqədə hesabı açsa da, 1-3 hesabı ilə məğlub olub. Qonaqlar 38, 79 və 81-ci dəqiqələrdə fərqləniblər. "Beşiktaş"ın futbolçusu Sanuç 36-cı dəqiqədə qırmızı alıb.

Qeyd edək ki, "Göztepe" yarımfinal mərhələsində "Trabzonspor"la qarşılaşacaq.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.