İngiltərə təmsilçisi "Liverpul" hücumçusu Məhəmməd Salahla müqavilə müddətini uzadıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə klubun mətbuat xidməti məlumat yayıb. Misirli oyunçunun yeni sözləşməsi 2027-ci ilə qədər nəzərdə tutulub.

Qeyd edək ki, M.Salah cari mövsüm "Liverpul"un heyətində bütün yarışlarda 45 matçda 32 qol vurub.

