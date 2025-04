"Real"dan 100 milyonluq transfer - Rekord ola bilər

"Real Madrid" klubu “Arsenal”ın futbolçusu Uilyam Saliba üçün İngiltərə təmsilçisinə rekord məbləğ təklif edə bilər.

Metbuat.az xəbər verir ki, “Arsenal” futbolçu üçün 100 milyon avrodan çox transfer haqqı tələb edir. “Fichajes"də dərc edilən xəbərə görə, “Real” müdafiəçi üçün 100 milyon avro ödəməyə razılıq verib. Bildirilir ki, “Arsenal” futbolçunu heyətdə saxlamaq istəsə də, həm “Real”ın 100 milyon avroluq təklifi, həm də futbolçunun klubdan ayrılmaq istəməsi təklifin reallaşmasına səbəb ola bilər. Bildirilir ki, transfer 100 milyon avroya reallaşarsa bu, müdafiəçi üçün ödənilmiş rekord məbləğ olacaq. Bundan əvvəl, "Mançester Siti" Yoşko Qvardiola görə "Leyptsiq"ə 90 milyon avro ödəmişdi.

