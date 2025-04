Ən qısqanc 4 bürc - Sevdiklərini bölüşə bilmirlər

Astrologiyaya görə bəzi bürclər çox qısqancdır. Sevdiyi insanları bölüşə bilmirlər.

Metbuat.az həmin bürcləri təqdim edir:

Əqrəb

Sevgi onlar üçün ciddi məsələdir və sevdiklərinə qarşı çox qısqanc olurlar.

Xərçəng

Xərçəng çox emosionaldır. Sevdiklərini itirmək qorxusu ilə daim narahat olar və bu da qısqanclığa çevrilir.

Buğa

Sabitlik və sahiblik hissi onlarda çox güclüdür. Sevdiklərini yalnız özlərinə aid bilmək istəyərlər. Əgər diqqət başqasına yönəlirsə, səssizcə inciyib qısqanmağa başlaya bilərlər.

Şir

Şirlər diqqət mərkəzində olmağı sevir. Sevdiklərinin gözünün başqasına yönəlməsi onların eqosuna toxunur.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.