Yeni iş təklifi, əlavə gəlir, pul bonusları - 3 bürcə bərəkət yağacaq

Bu həftə bürcün bəzi əlamətləri üçün pul sahəsində xoş sürprizlər hazırlayıb.

Metbuat.az Lent.az-a istinadən xəbər verir ki, siz gəlirli təkliflər, uğurlu sövdələşmələr, bonuslar və ya gözlənilməz pul daxilolmaları gözləyə bilərsiniz.

Buğa

Sizi maliyyə sabitliyi və gəlir artımı dövrü gözləyir. Ola bilsin ki, bonus, çoxdan gözlənilən pul köçürməsi və ya maraqlı iş təklifi alacaqsınız. Praktik yanaşmanız və pulu düzgün idarə etmək bacarığınız nəzərəçarpacaq nəticələrə gətirib çıxaracaq.

Gələcəkdə sizə fayda verəcək bir şeyə sərmayə qoymaq üçün bu həftə xüsusilə yaxşıdır.

Şir

Bu həftə pul imkanları baxımından səxavətli olmağı vəd edir. Gözlənilməz gəlir, uğurlu sövdələşmələr və ya köhnə borcların qaytarılması mümkündür.

Sizin üçün aktiv olmaq vacibdir - pul qazanmaq və ya yeni layihələrin hazırlanması ilə bağlı istənilən təşəbbüslər xüsusilə uğurlu olacaq. Tale istedadlarını göstərməkdən qorxmayanlara üstünlük verəcəkdir.

Oğlaq

Səyləriniz və zəhmətiniz nəhayət maliyyə nəticələrini verməyə başlayacaq. Məsuliyyət və peşəkarlığınız sayəsində gəlirli təkliflər, mühüm müqavilə və ya gəlir artımı ola bilər.

Bu həftə həm də uzunmüddətli investisiyalar və böyük alışların planlaşdırılması üçün əlverişlidir - onlar uğurlu olacaq.

