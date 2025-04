Şimal Regional Futbol Federasiyasının prezidenti, "Sumqayıt” Futbol Klubunun Müşahidə Şurasının üzvü, futbol veteranı Abdulla Məmmədov vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə AFFA-nın məlumatında bildirilib.

AFFA futbol ictimaiyyəti adından mərhumun doğmalarına və yaxınlarına dərin hüznlə başsağlığı verib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.