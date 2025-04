Rusiya ordusu Kursk vilayətinin Qornal qəsəbəsində qalan Ukrayna piyadalarını mühasirəyə alıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Rusiya Silahlı Qüvvələrinin “Sever” (Şimal) Hərbi Qrupundakı mənbə bildirib ki, rus qoşunları Ukrayna hərbçilərinin Qornal qəsəbəsində qalan piyada bölmələrini blokadaya alıb və Kursk vilayətində düşmənin təchizat yollarına nəzarəti ələ keçirib. Xəbərdə, “Ukrayna Silahlı Qüvvələri Gornalda cəbhə xəttində qalan piyada sıraları ilə bağlı böyük problemlər yaşayır. Rusiya ordusunun fəal hərəkətləri sayəsində düşmən qüvvələrin bütün tədarük və geri çəkilmə yolları nəzarətə alınıb, bununla da piyadaların qalan hissəsi mühasirədə qalıb", - deyə bildirilib.

Qeyd edək ki, Ukrayna ordusu Rusiyanın Kursk vilayətinə hücum edərək, bir sıra əraziləri işğal etmişdi.

