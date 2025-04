Səsini qaldırıb, yumruğunu masaya çırpıb - "Real"da gərgin görüş

"Real Madrid"in Çempionlar Liqasının 1/4 finalının ilk oyununda “Arsenal”a 0:3 hesabı ilə məğlub olmasından sonra klubda görüş keçirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, məşqçi Karlo Ançelotti ulduz futbolçularla bir araya gəlib. Ançelotti futbolçularla “Arsenal”a məğlubiyyətin əvəzini çıxmaq barədə müzakirələr aparıb. İspaniya mediasının məlumatına görə, Ançelotti futbolçularla görüş zamanı səsini qaldırıb və oyunçularla danışarkən əlini masaya çırpıb. O, oyunçulara qələbə qazanaraq yarım finala çıxa biləcəklərini bəyan edib.

Qeyd edək ki, Karlo Ançelottinin mövsümün sonunda klubdan göndəriləcəyi barədə iddialar dərc edilib. İddialara görə, “Real” Xabi Alonso ilə razılıq əldə edib.

