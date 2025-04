"WhatsApp"da mesajlarla bağlı yenilik - Sayğac əlavə edildi

“WhatsApp” bir sıra yenilikləri istifadəyə verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, yeniliyə əsasən qrup çatlarında kimin onlayn olduğunu müşahidə etmək olar. Çatın yuxarısındakı yeni göstərici sayəsində hazırda hansı qrup üzvlərinin aktiv olduğunu izləmək mümkündür. Bildiriş parametrlərində də mühüm yeniləmə edilib. İstifadəçilər indi yalnız qeyd etdiyi mesajlar, cavablar və ya kontaktlarında saxlanılan şəxslərdən gələn mesajlar üçün bildirişlər ala bilər. Bu yolla, bildiriş sıxlığı azalır və daha fərdi təcrübə təmin edilir.

“WhatsApp” həm də təkbətək söhbətlərdə tədbirlər yaratmaq funksiyasını işə salıb. İstifadəçilər ayrı-ayrı çatlarda tədbirlər yarada, tədbirə bitmə tarixi əlavə edə və asan daxil olmaq üçün hadisəni çatda qeyd yerində saxlaya bilər.

