Ötən il ən çox gəlir əldə edən klub "Real" oldu

Ötən il avrokuboklarda ən çox gəlir əldə edən klub İspaniya təmsilçisi "Real" olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə UEFA-nın hesabatında bildirilib. 2023/2024 mövsümündə UEFA Çempionlar Liqasının qalibi olan Madrid klubu 138,8 milyon avro qazanıb. Paytaxt təmsilçisi sözügedən məbləğin 14 milyon avrosunu yayım hüquqlarının satışından əldə edib. Ötən mövsüm əldə edilən gəlirlərə görə ikinci və üçüncü yerləri müvafiq olaraq PSJ (122,4 milyon avro) və Almaniyanın "Borussiya" (Dortmund, 120,7 milyon avro) klubları tutub.

Avropa Liqasının son qalibi "Atalanta"nın (İtaliya) qazancı isə təxminən 34 milyon avro olub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.