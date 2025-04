Amerikalıların əksəriyyəti Trampın vergi siyasətini dəstəkləmir

ABŞ-də aparılan sorğuya görə, vətəndaşların 58 faizi Prezident Donald Trampın tarif siyasətini dəstəkləmir.

Metbuat.az xəbər verir ki, sorğuda iştirak edənlərin 58 faizi Trampın tariflərlə bağlı qərarının ölkə iqtisadiyyatına zərər verəcəyini hesab edir. Amerikalıların 28 faizi isə Trampın qərarlarının faydalı olacağını hesab edirlər. İştirakçıların 58 faizi bu siyasətlərin inflyasiyanı artıracağını proqnozlaşdırır. Digər tərəfdən, amerikalıların 43 faizi Trampı tənqid ediblər, 64 faizi isə institutların bağlanmasının prezidentin səlahiyyətindən kənar olduğunu irəli sürür.

Qeyd edək ki, Donald Tramp ABŞ-nin digər ölkələrə qarşılıqlı tariflər tətbiq edəcəyini və baza tarif dərəcəsinin 10 faiz olacağını açıqlamışdı.

