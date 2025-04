​“Google” çatbotu yenilədi

“Google” süni intellektlə işləyən “Gemini” çatbotu üçün yeniləmə edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, “Fərdiləşdirilmiş Gemini” adlanan yeniliyin istifadəçinin axtarış tarixçəsinə daxil olaraq daha konkret və dəqiq təkliflər təqdim etmək məqsədi daşıyır. Bildirilir ki, “Fərdiləşdirilmiş Gemini” yalnız ümumi suallara cavab verən bir vasitə deyil, həm də istifadəçini anlayan şəxsi köməkçi kimi fəaliyyət göstərir.“Google” bildirib ki, istifadəçinin məxfiliyi prioritet olaraq qalacaq. “Gemini”ni axtarış tarixçəsinə və ya digər tətbiqlərə daxil olmadan əvvəl istifadəçidən icazə istəyəcək.

İstifadəçilər istədiyi zaman “Gemini”nin fəaliyyətindən imtina edə bilər. İstifadəçilər “Gemini” proqramı vasitəsilə fərdiləşdirmə funksiyasını aktivləşdirə bilər.

