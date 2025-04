Gürcüstan prezidenti Mixail Kavelaşvili aprel ayında Azərbaycana, daha sonra Ermənistana səfər edəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Gürcüstan mətbuatı məlumat yayıb.

Azərbaycana səfər aprelin 14-15-də, Ermənistana isə ayın sonunda baş tutacağı bildirilir.

Bu, onun prezident kimi Azərbaycana ilk səfəridir.

Səfərin dəqiq tarixləri hələ müəyyən edilməyib.

