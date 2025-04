Bank kartındakı məbləğin silinməməsi üçün bunu edin

Son dövrlərdə bank kartlarına qarşı kiberhücumların sayı da əhəmiyyətli dərəcədə artıb. Kart sahiblərinin xəbəri olmadan balanslarındakı məbləğ oğurlana bilir. Dövrümüzdə demək olar ki, bütün bankların mobil tətbiqləri mövcuddur və buradan kart üzərində istənilən əməliyyatı həyata keçirmək olur. Bəs vətəndaş tətbiqdə kart hesabını bloklasa, bu, həmin karta yönəlmiş kiberhücumların qarşısını almağa kifayətdir?

Rəqəmsal dələduzluqla mübarizə üzrə mütəxəssis Elvin Cuvarov Metbuat.az-a açıqlamasında bildirib ki, bu cür hallarından qorunmaq üçün ilk şərt vətəndaşın özünün bu sahədə maariflənmiş olması, müdafiə üsullarını bilməsi və daim tətbiq edilməsidir:

“Çünki ilk müdafiə xətti məhz vətəndaşın özüdür. Belə halların qurbanı olmamaq üçün məxfi məlumatları kənar şəxslərlə paylaşmamaq, şübhəli hallar zamanı dərhal müəyyən tədbirlər görmək, çevik reaksiya vermək lazımdır. Bank və digər maliyyə qurumlarının müştərilərin istifadəsinə təqdim etdiyi mobil tətbiq bunun üçün ən əsas alətlərdən biri sayılır”.

Mütəxəssis qeyd edib ki, bank kartının və ya hesabın təhlükəsizilyini təmin etmək üçün bütün mobil tətbilərdə kartın və ya hesabın bloklanması imkanı təmin edilir:

“Müştəri hətta gündəlik olaraq istifadə etmədiyi kartı və ya hesabı ola biləcək təhlükələrdən qorumaq üçün tətbiqdən bloklayaraq o formada saxlaya, ehtiyac olduqda blokdan azad edə, daha sonra yenə blok vəziyyətinə qaytara bilər. Amma bəzi hallarda bu belə kifayət etmir, çünki vətəndaşlar bilməyərəkdən həmin mobil tətbiqə giriş üçün lazım olan məlumatları dələduzla paylaşırlar. Bu halda artıq mobil tətbiq hesabına giriş əldə etmiş dələduz tətbiqin daxilində istədiyi hərəkətləri icra edə, kartı və ya hesabı blokdan azad edə bilər. Belə bir halla üzləşdikdə isə mümkün ola biləcək itkini minimallaşdırmaq üçün dərhal bankın və ya maliyyə qurumum qaynar xətti ilə əlaqə saxlayıb bu barədə məlumat vermək lazımdır”.

Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az

