Hər zaman fərqli mövzularda öz mövqeyini paylaşan Xalq artisti Tünzalə Ağayeva yenə də öz ənənəsinə sadiq qalıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, pop ulduz bu dəfə solaxay insanlar haqqında danışıb. Sevilən müğənni belə həssas və incə mövzuda öz duyarlığını ifadə edərək, insanları heç bir xüsusiyyətə, görünüşə görə bölməyin düzgün olmadığını xüsusi vurğulayıb.

Daha ətraflı videoda:

