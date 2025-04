ABŞ Rusiyanı qınayan sənədi imzalamağı rədd etdi

G7 ölkələri Rusiya ordusunun Ukraynanın Sumı bölgəsinə hücumunu tənqid edən edən birgə bəyannamənin imzalanması barədə razılığa gələ bilməyib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Ağ ev G7 tərəfdaşlarına rus ordusunun Sumı bölgəsinə hücumunu qınayan bəyannamə imzalamayacağı barədə məlumat verib. “Bloomberg” öz mənbələrinə istinadən yazıb ki, ABŞ Sumi bölgəsinin bombalaması ilə bağlı G7 tərəfdaşları ilə eyni mövqeni tutmayacaq. Xəbərdə, “ABŞ müttəfiqlərinə bəyan edib ki, bəyannaməni dəstəkləməyəcək, çünki o, Moskva ilə danışıqları davam etdirmək istəyir”, - deyə bildirib. Məlumatda deyilir ki, G7-yə sədrlik edən Kanada ABŞ-nin dəstəyi olmadan bəyannamənin qəbul edilməsinin mümkün olmayacağını irəli sürüb.

Qeyd edək ki, Rusiya Müdafiə Nazirliyi Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin “Seversk” taktiki qrupunun komandirlərinin Sumı şəhərində toplaşdığı yerin bombalandığını açıqlayıb. İki “İsgəndər” ballistik raketi ilə həyata keçirilən hücumda azı 60 Ukrayna əsgərinin həlak olduğu bildirilib.

