Cənubi Amerika ölkəsi Ekvadorda 6,3 bal gücündə zəlzələ qeydə alınıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, ABŞ Geoloji Araşdırmalar Mərkəzinin (USGS) verdiyi məlumata görə, yeraltı təkanlar ölkənin şimal-qərbində yerləşən Esmeraldas bölgəsi sahillərində baş verib.

Zəlzələnin ocağı 35 kilometr dərinlikdə yerləşib.

Dağıntı və ya tələfatla bağlı rəsmi məlumat verilməyib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.