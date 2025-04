Türkiyənin hava yolları şirkətləri biletləri cəriməsiz qaytaracaq

Türkiyənin Pegasus, Türk Hava Yolları və AJet hava yolları İstanbulda baş verən zəlzələ ilə əlaqədar sərnişinlərə ölkədaxili biletləri geri qaytarmağa və ya gediş tarixlərini cəriməsiz dəyişməyə icazə verib.

Metbuat.az Teleqraf-a istinadən xəbər verir ki, hər üç şirkət İstanbuldan qalxan və ya şəhərə gələn daxili reyslərdə sərnişinlərin bir həftə ərzində uçuşlar üçün gediş tarixlərini pulsuz olaraq dəyişdirə və ya biletini müəyyən bir tarix göstərilməyən bir biletlə dəyişdirə biləcəklərini vurğulayıblar.

Qeyd edək ki, aprelin 23-də İstanbul ərazisində bir neçə zəlzələ baş verib. Maksimum maqnitudası 6,2-yə çatan bir neçə zəlzələdən zərərçəkənlərin sayı 236 nəfər təşkil edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.