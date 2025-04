Rusiya XİN başçısının müavini Azərbaycan səfiri ilə görüşdü

Rusiya xarici işlər nazirinin müavini Mixail Qaluzin Azərbaycanın bu ölkədəki səfiri Rəhman Mustafayevi qəbul edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin saytı məlumat yayıb.

Görüşdə Moskva-Bakı münasibətlərinin gələcək inkişaf perspektivləri müttəfiqlik qarşılıqlı fəaliyyət müstəvisində müzakirə edilib, ikitərəfli və regional gündəliyin bir sıra aktual mövzuları nəzərdən keçirilib:

"Həm Rusiyada, həm də Azərbaycanda bu il planlaşdırılan dövlətlərarası təmasların və birgə tədbirlərin qrafiki dəqiqləşdirilib".

