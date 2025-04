İstanbul nəhənglərindən olan "Qalatasaray" Kadıköydə "Fənərbağça"nı məğlub edərək rekorda imza atıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, "sarı-qırmızılar" buna bir mövsümdə "Fənərbağça"nı səfərdə iki oyunda məğlub etməklə imza atıblar.

Qeyd edək ki, "Fənərbağça"nı 2:1 hesabı ilə məğlub edən "Qalatasaray" yarımfinala yüksəlib.

