"Barselona" və "Real" oyunundan əvvəl tarixi gərginlik

İspaniya Kral Kubokunun finalı çərçivəsində "Barselona" və "Real Madrid" klubları arasında keçiriləcək oyunla bağlı gərginlik baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, “Real Madrid” matçın baş hakimi Rikardo De Burqos və VAR hakimlərinin dəyişdirilmədiyi təqdirdə oynamaqdan imtina edə bilər. Klubun açıqlamasında, “Kubokun finalını idarə edən hakimlərin verdiyi açıqlamalar qəbuledilməzdir. Baş verənlər bir daha göstərdi ki, bu hakimlərin "Real Madrid"ə qarşı açıq düşmənçilik münasibəti var. İspaniya Futbol Federasiyası və Hakimlər Komitəsi təmsil etdikləri qurumların nüfuzunu qorumaq üçün lazımi tədbirlər görməlidir" - deyə bildirilib. “Real” matçdan əvvəl mətbuat konfransına qatılmayıb və son məşqi ləğv edib.

Qeyd edək ki, hakim təyinatlarından sonra “Real Madrid” televiziyası, “Barselonan”ın hakim Burqosla oyunlarda 81 faiz, “Real Madrid”in isə 64 faiz qalib gəldiyini iddia edən bir video yayımlamışdı. Matçın baş hakimi Rikardo De Burqos mətbuat konfransındakı açıqlamasında, "Oğlum məktəbə gedəndə və atasının oğru olduğunu eşidib ağlaya-ağlaya dönəndə bu vəziyyətlə üzləşmək çox çətindir!" - deyə bildirmişdi.

