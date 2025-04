Zəlzələ zamanı ehtiyac əşyaları baha satanlar cəzalandırılacaq

İstanbuldakı zəlzələlərdən sonra zəlzələ materiallarının qiymətlərini həddindən artıq artıranlara 1,4 milyon lirəyə qədər inzibati cərimə tətbiq ediləcək.

Metbuat.az TRT Haber-ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Ticarət Nazirliyi məlumat yayıb.

Həmçinin elektron bazarlarda zəlzələ ləvazimatları satan satıcılarla bağlı geniş araşdırmalara başlanıldığı, bu məhsulları elektron ticarət platformalarında satan müəssisələrdən təcili məlumat və sənədlərin tələb olunduğu və prosesin təqibinə başlanıldığı bildirilib.

