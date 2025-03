Sözləri etirazla qarşılanan Nigar Fərhad DANIŞDI

Xəbər verdiyimiz kimi, “Kanal S”in aparıcısı Nigar Fərhad açıqlaması ilə gündəm olub. Onun efirdə səsləndirdiyi “Mən oğluma atası olmayan qızı ala bilmərəm” fikri birmənalı qarşılanmayıb. Aparıcının fikri sosial şəbəkələrdə sərt tənqid edilib. Məsələ ilə bağlı Audiovizual Şura açıqlama yayıb, qanun çərçivəsində müvafiq tədbir görüləcəyi bildirilib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, Nigar Fərhad sosial mediada paylaşım edərək efirdə səsləndirdiyi fikirlərə aydınlıq gətirib. O, fikrini yanlış ifadə etdiyini bildirib.

Həmin videonu təqdim edirik:

Zaur Əliyev / Metbuat.az

