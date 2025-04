Nadir metallar sazişinin mətni üzrə məsləhətləşmələr başladı

Ukrayna nadir metallar haqqında saziş mətni üzrə ABŞ ilə məsləhətləşmələrə başlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Ukraynanın xarici işlər naziri Andrii Sybiha belə açıqlama verib. O Kiyevdə Litvalı həmkarı Kestutis Budris ilə görüşdən sonra mətbuata bildirib ki, sazişin mətni ilə bağlı ABŞ-dən yeni təkliflər alıblar. Sybiha Səudiyyə Ərəbistanında aparılan atəşkəs danışıqları ilə bağlı Budrisə məlumat verdiyini xatırladıb. Sybiha, Xarici İşlər Nazirliyinin diplomatik kanallarla ABŞ-dən yeni müqavilə layihəsi aldığını və hər iki tərəfə uyğun olacaq mətn yaratmağa çalışdıqlarını bildirib.

Sybiha qeyd edib ki, Ukrayna tərəfi əvvəllər hazırlanmış çərçivə sazişini imzalamağa hazırdır, lakin sonradan sazişin mətni dəyişdirilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.