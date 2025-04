​Yüzlərlə Çin vətəndaşı Rusiya ordusuna qatılıb - Zelenski

Yüzlərlə Çin vətəndaşı Rusiya ordusunda Ukraynaya qarşı döyüşür.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski açıqlama verib. Zelenski NATO-nun Brüsseldəki mənzil-qərargahında keçirilən Ukrayna Müdafiə Əlaqə Qrupunun iclasının iştirakçılarına videokonfrans vasitəsilə müraciət edib. Zelenski qeyd edib ki, Rusiyanın Ukraynaya ballistik raketlərlə hücumları davam edir. Zelenski, daha güclü hava hücumundan müdafiə imkanlarına ehtiyac duyduqlarını ifadə edib. O, Ukraynanın Patriot hava hücumundan müdafiə sistemlərinə ehtiyac olduğunu bəyan edib.

Rusiyanın Çin vətəndaşlarını ordusuna qatmağa başladığını qeyd edən Zelenski, "Bizdə, yüzlərlə Çin vətəndaşının Rusiya işğalçı qüvvələrinin tərkibində vuruşduğuna dair məlumat var” - deyə bildirib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.