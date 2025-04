ABŞ-yə yeni vergilər tətbiq edildi - Çindən sərt həmlə

ABŞ Çindən idxal edilən məhsullara 145 faizlik görümk rüsumu tətbiq edəndən sonra Pekinə cavab tədbirləri həyata keçirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Çin ABŞ mallarına gömrük rüsumunu 125 faizə qaldırıb.

Qeyd edək ki, ABŞ başqa ölkələrə tətbiq edəcəyi əlavə tarifləri təxirə salsa da, Çinə əlavə gömrük rüsumları tətbiq edib. ABŞ Çin məhsullarına bundan əvvəl əlavə gömrük vergiləri tətbiq etmişdi. Çin ABŞ-yə cavab verərək gömrük rüsumlarını 85 ardınca isə 125 faizə qalıdırıb. Çin tərəfi bəyan edib ki, ABŞ ticarət müharibəsini davam etdirsə, Pekin geri addım atmayacaq.

