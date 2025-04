OpenAI 40 milyard dollarlıq investisiya əldə etdi

ABŞ-nin süni intellekt şirkəti OpenAI Yaponiyanın “SoftBank” investisiya qrupu ilə müqavilə imzalayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, OpenAI müqavilə çərçivəsində 40 milyard dollarlıq investisiya əldə edib. OpenAI şirkətindən bildirilib ki, investisiya şirkətin bazar dəyərini 300 milyard dollara çatdıracaq və süni intellekt tədqiqatlarını daha da inkişaf etdirməyə imkan verəcək.

Qeyd edək ki, OpenAI daha açıq mənbələrlə hərəkət edən süni intellekt modelini inkişaf etdirdiyini elan edib. Şirkət əvvəllər qapalı və mülkiyyətçi modelləri əsasında fəaliyyət göstərirdi. “Google “kimi qapalı modellərə üstünlük verən şirkətlər açıq mənbə modellərinin xarici hökumətlər tərəfindən zərərli istifadəyə və nəzarətə daha açıq olduğunu iddia edirlər.

