"Apple" "iPhone" istehsalını Çindən Hindistana köçürür.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə "Bloomberg" məlumat yayıb.

Qeyd edilib ki, Hindistan 22 milyard dollar dəyərində olan cihazların 20%-ni istehsal edir. Bütün "iPhone" modelləri burada yığılır.

"iPhone" brendinin Hindistan smartfon bazarında payı hazırda təxminən 8%-dir.

