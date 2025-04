Aprel ayında bayram tətili olmayacaq.

Metbuat.az Dövlət Əmək Müfəttişliyi Xidmətinə (DƏMX) istinadən xəbər verir ki, ay ərzində 22 iş günü olacaq.

Çalışan əhali yalnız həftəsonları istirahət edə biləcək.

Qeyd edək ki, ötən aya iki bayram - Novruz və Ramazan bayramları təsadüf etdiyinə görə, şənbə və bazar günləri də daxil qeyri-iş günlərinin sayı 18 gün təşkil edib.

