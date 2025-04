Sərhəddə gərginlik artdı - İrəvanın məqsədi nədir?

Mart ayında Ermənistan silahlı qüvvələrinin Azərbaycan mövqelərinə qarşı hücum və təxribatlarının intensivliyi artıb. Cəbhə bölgəsində atəşkəsin mütəmadi pozulması, sərhəd xəttində gərginliyin yüksəlməsi bölgədə vəziyyəti daha da mürəkkəbləşdirir. Azərbaycan Ordusu bu təxribatlara adekvat cavab verərək suverenliyini və ərazi bütövlüyünü qorumaqda davam edir. Bəs Ermənistan nə istəyir? Müharibə üçün hər iki tərəf nə dərəcədə hazırdır?

Hərbi ekspert Ramil Məmmədli Metbuat.az-a açıqlamasında bildirib ki, 2024 və 2025-ci ilin aprel ayına qədər olan dövrü təhlil etdikdə “yumşaq güc” dövrü kimi xarakterizə etmək məcburiyyətindəyik. Çünki hər iki tərəf, yəni həm Ermənistan, həm də Azərbaycan, öz hərbi imkanlarını gücləndirmək üçün müəyyən addımlar atıb.

Ekspert Ermənistanın bu istiqamətdəki addımlarının daha gözəçarpan olduğunu söyləyib:

“Belə ki, Ermənistan ötən dövr ərzində xarici ölkələrdən müxtəlif təyinatlı, müxtəlif texniki göstəriciləri olan silah və texnikalar alıb ki, bunların da böyük əksəriyyəti hücum təyinatlı olması ilə fərqlənir. Əlbəttə, Ermənistanın sülh müqaviləsini imzalamaqdan yayınması və qısa zamanda Cənubi Qafqazda, xüsusən Azərbaycan və Ermənistan arasında stabilliyin bərqərar olması, regional iqtisadi layihələrdə birgə iştirak kimi məsələləri gecikdirməsi arzuolunan deyil. Bunun səbəblərindən biri də Ermənistanın, yəni rəsmi İrəvanın siyasi iradə nümayiş etdirə bilməməsi və yalnız öz qərarları ilə çıxış edə bilməməsidir. Təbii ki, bunun müəyyən səbəbləri var. Bunlardan biri və ən əsası isə 44 günlük müharibədən sonra, xüsusilə 2020-ci ildən etibarən regiona yeni xarici qüvvələrin cəlb olunmasıdır. Bu qüvvələrin maraqlarının təmin olunması ilə bağlı paralel proseslər gedir”.

R.Məmmədli hesab edir ki, Ermənistan maksimum şəkildə dividend əldə etmək istəyir:

“Şərti sərhəd bölgəsində itirdiyi Azərbaycana məxsus olan, lakin nəzarətində saxladığı strateji və taktiki məntəqələri müxtəlif dövrlərdə yenidən geri qaytarmağa cəhd edib, lakin bu, alınmayıb. Əlbəttə ki, müharibə və müharibəyə hazırlıq məsələsi bir qədər mübahisəli mövzudur. Azərbaycanın iqtisadi imkanları, maliyyə potensialı və texniki imkanları Ermənistandan qat-qat üstündür. Əgər yenidən hansısa bir qarşıdurma baş verərsə, Ermənistan bu təzyiqə dözə bilməyəcək və əks-həmlə tədbirləri qarşısında mövqelərini daha da itirmək məcburiyyətində qalacaq. Ümumilikdə, müharibənin gətirdiyi fəsadların hansı formada öz həllini tapacağı məsələsindən artıq beş ilə yaxın bir müddət keçib. Hesab edirəm ki, sülh müqaviləsinin imzalanması və bölgədə regional layihələrə start verilməsi vaxtı çatıb. Ermənistanın qeyri-müəyyən və ziddiyyətli addımları isə vəziyyətin daha da gərginləşməsinə səbəb ola bilər”.

Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az

