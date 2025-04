İran mübahisəli məsələlərdə ABŞ ilə bərabərhüquqlu dialoqun tərəfdarıdır.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu İran Prezidenti Məsud Pezeşkian deyib.

O bildirib ki, ölkəsinin xarici siyasəti konstruktiv qarşılıqlı fəaliyyətə və bərabərhüquqlu dialoqa əsaslanır:

"ABŞ bir tərəfdən İranı təhdid edir, digər tərəfdən isə danışıqlar aparmaq istəyir. Danışıqlar istəyirsənsə, təhdid etməyin nə mənası var? Bu gün ABŞ təkcə İrana deyil, bütün dünyaya təzyiq edir, bu cür davranış danışıqlar çağırışına ziddir".

