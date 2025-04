Fransa polisinin dini, irqi nasizminin qurbanı olan 17 yaşlı gəncin ailəsi AzTV-yə danışıb.

Metbuat.az-ın AzTV-yə istinadən məlumatına görə, bu dəhşətli hadisə baş verəndən sonra Fransa Daxili İşlər nazirliyi bildirib ki, guya öldürülən gənc polislərin üzərinə maşın sürüb və onları öldürmək istəyib ona görə də polislər məcbur olub onu vurublar.

Amma video görüntülər göstərdi ki, bu iddialar tamamilə yalandır.

Göz yaşlarına hakim olmayan Nahelin anası Fransada yaşadıqlarından görün nələr danışdı:

