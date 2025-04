ABŞ-nin müxtəlif ştatlarında Prezident Donald Tramp əleyhinə 1200-dən çox etiraz aksiyası keçirilir.

Metbuat.az Reuters-ə istinadən xəbər veriri ki, etirazlar Trampın əleyhdarlarına Trampın çoxsaylı icra sərəncamlarına cavab olaraq öz narazılıqlarını kütləvi şəkildə nümayiş etdirmək imkanı verib.

Etirazların bütün 50 ştatda, o cümlədən Kanada və Meksikada keçirilməsi planlaşdırılır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.