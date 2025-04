Siyəzən rayonunun Sedan kəndindən sel keçib.

Bu barədə görüntüləri Metbuat.az-ın qaynar xəttinə kənd sakini göndərib.

Sel kənd təsərrüfatına ziyan vurub.

Həmin görüntüləri təqdim edirik:

Zaur Əliyev / Metbuat.az

