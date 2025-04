Türkiyənin tanınmış müğənnisi Tarkana ağır itki üz verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, onun anası Neşe Tevetoğlu vəfat edib.

Tarkan bu xəbəri Almaniyada qastrol səfərində olarkən alıb və dərhal İstanbula qayıdıb.

