İsrailin Qəzzaya hücumları nəticəsində ölənlərin sayı 50 669 nəfərə çatıb.

Metbuat.az xəbər verir ki,Fələstin Səhiyyə Nazirliyindən verilən açıqlamada, Qəzzada son 24 saatda 66 nəfərin öldüyü, 162 nəfərin isə yaralandığı bildirilib.

İsrailin Qəzzaya hücumlarına başladığı 7 oktyabr 2023-cü ildən bu yana 115 225-ə yüksəlib.

