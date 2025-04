İsrailin baş naziri Benyamin Netanyahu Macarıstan səfərindən sonra növbəti xarici səfərə hazırlaşır.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə "Reuters" məlumat yayıb.

Üç İsrail rəsmisi və bir Ağ Ev rəsmisi İsrailin baş naziri Benyamin Netanyahunun bazar ertəsi ABŞ-a səfər edəcəyi ilə bağlı iddiaları təsdiqləyib.

Onun ABŞ-yə səfəri zamanı prezident Donald Trampla yeni elan edilmiş gömrük rüsumlarını müzakirə edəcəyi gözlənilir.

