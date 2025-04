Aeroport şosesində yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, qəza səbəbindən mərkəz istiqamətində nəqliyyat sıxlığı yaranıb.

Hazırda polis əməkdaşları hadisə yerindədir və sıxlığın aradan qaldırılması üçün işlər görülür.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.