"28 May"dan ekspress avtobuslar təşkil ediləcək?

"28 May" metro stansiyasının təmirə bağlanması minlərlə sərnişinin gündəlik hərəkətinə təsir edə bilər. Xüsusilə Nizami, Elmlər Akademiyası və digər stansiyalara birbaşa - yalnız metrodan metroya işləyən ekspress avtobusların yaradılması müzakirə mövzusudur.

Nəqliyyat eksperti Rauf Ağamirzəyev Metbuat.az-a açıqlamasında bildirib ki, "şatl" avtobuslarının yaradılması mütləqdir:

“Ola bilər ki, tamamilə fərqli istiqamətlərdə alternativ şərait yaradılsın və bu da 28 May istiqamətindəki sərnişin axınının azalmasına təsir göstərsin.

Ümumilikdə isə tikinti dövründə sərnişinlərin daha rahat hərəkətini təmin etmək üçün bu cür avtobusların fəaliyyətə başlaması vacibdir. Yollarımızda avtobus zolaqları mövcuddur. Əgər bu marşrut üzrə yalnız iki dayanacaq nəzərdə tutulacaqsa və marşrut "metrodan metroya" prinsipi ilə işləyəcəksə, bu da sərnişinlərin daha sürətli daşınmasına imkan yaradacaq”.

Məsələ ilə bağlı AYNA-dan da hər hansısa bir yeniliyin olub-olmadığını maraqlandıq.

Mətbuat Xidmətindən bildirildi ki, hər hansı bir informasiya olsa, ictimaiyyətə məlumat veriləcək.

Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az

