Goranboyda toy məclisində dava düşüb.

Metbuat.az Teleqraf-a istinadən xəbər verir ki, hadisə rayon mərkəzində fəaliyyət göstərən "Bahar" şadlıq sarayında baş verib.

İlkin məlumata görə, insident musiqi sifarişi üstündə olub.

Hadisə yerinə hüquq-mühafizə orqanı əməkdaşları cəlb edilib.

Məlumata görə, insidentdə iştirak edən neçə nəfər Goranboy rayon Polis Şöbəsinə aparılıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.