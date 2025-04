Türkiyə və İranın xarici işlər nazirləri Hakan Fidanla Abbas Araqçı arasında telefon danışığı baş tutub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə məlumatı İran XİN yayıb.

Bildirilib ki, tərəflər söhbət zamanı iki ölkə arasında münasibətlər, eləcə də Omanda İran və ABŞ arasında baş tutan danışıqlar ətrafında fikir mübadiləsi aparıblar.

