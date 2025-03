İordaniya, Suriya, Misir, İraq, Oman, Tunis, Liviya və Əlcəzairdə Ramazan bayramı bazar ertəsi qeyd olunacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, buna səbəb ayın görünməməsidir.

Qeyd edək ki, bəzi İslam ölkələri bayramı fərqli günlərdə qeyd edirlər, çünki onlar ayın dünyanın hər yerində görünməsinə deyil, öz ölkələrində görünməsinə üstünlük verirlər.

