Ən eqoist 5 bürcün adı açıqlandı

Astrologiyada fədakar olmayan və öz istəklərinə gəldikdə əllərindən gələni edən əlamətlər var. Bu bürclər öz maraqlarını üstün tuturlar və rəqabət qabiliyyətinə görə başqalarının ehtiyaclarını nəzərə almaya bilərlər.

Metbuat.az xəbər verir ki, ən eqoist 5 bürc bəlli olub.

QOÇ (21 mart - 19 aprel) - özünə inamı yüksək olan Qoçlar adətən ilk növbədə öz istək və məqsədlərini düşünürlər. Rəqabətli olduqları üçün başqalarının ehtiyaclarını görməməzliyə vura bilərlər. Onlar üçün uğur və şəxsi məmnunluq birinci yerdədir.

ŞİR (23 iyul - 22 avqust) - şirlər çılğın və diqqəti cəlb etməyi xoşlayırlar. Hər zaman diqqət mərkəzində olmaq istəyən Şirlər bəzən ətrafdakıların hisslərini arxa plana keçirə bilirlər. Öz xoşbəxtliyini və rahatlığını ön planda tutan Şirlər istəmədən də olsa, eqoist davrana bilərlər.

BUĞA (20 aprel - 20 may) - buğalar sabitliyi və rahatlığı sevirlər. Çox vaxt maddi və mənəvi təhlükəsizliyini təmin etmək üçün ilk növbədə öz maraqlarını düşünürlər. İnadkar təbiətlərinə görə başqalarının fikirlərinə məhəl qoymayaraq, öz istəklərini üstün tuta bilərlər. Onlar öz rahatlıq zonalarını tərk etməyi sevmirlər və buna görə də eqoist kimi qəbul oluna bilərlər.

OĞLAQ (22 dekabr - 19 yanvar) - oğlaqlar intizamlı və iddialıdırlar. Onlar üçün uğur və status hər şeydən önəmlidir. Onlar bəzən öz məqsədlərinə çatmaq üçün ətrafdakılara etinasız yanaşa bilərlər. Çox məntiq yönümlü olduqları üçün emosional ehtiyaclarını bir kənara qoya və buna görə də eqoist görünə bilərlər.

ƏQRƏB (23 oktyabr - 21 noyabr) - əqrəblər sirli və strateji şəxsiyyətləri ilə tanınırlar. Onlar həmişə öz maraqlarını birinci yerə qoyurlar və öz məqsədlərinə çatmaq üçün başqalarını manipulyasiya edə bilirlər. Emosional dərinliyə malik olsalar da, şəxsi mənfəətlərini qorumaq üçün soyuqqanlı davrana bilərlər. Güclü intuisiyaları sayəsində onlar öz maraqlarına uyğun hərəkət etməyi bilirlər.

